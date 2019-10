Demian Bichir comparte desgarrador mensaje para Stefanie Sherk, a seis meses de su muerte

A seis meses de la muerte de Stefanie Sherk, el actor mexicano Demian Bichir dedicó un emotivo mensaje a su esposa.

De acuerdo a Infobae, Demian Bichir decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram, para expresar el amor que siente por Srefanie Sherk, quien fuera su pareja durante casi una década.

DANNA PAOLA SUFRE ACCIDENTE Y RECIBE GOLPE EN LA CABEZA

"En cada hora de este eterno amanecer siento tu mano tomando la mía, he visto tus brazos extendidos llegando a mí para sostener mi rostro cansado en tus manos sanadoras. En mis momentos de mayor soledad, donde ningún rayo del sol ilumina mi camino, he visto tus ojos azul cielo guiando el mío. Aunque he llorado más lágrimas que cualquier lluvia y he conocido el sonido del dolor, tu sonrisa angelical reconfortante convierte mis angustiantes noches en días alegres", decía en el texto en inglés.

Es tu nombre el que me rescata de mis horas más oscuras. Tu nombre de amor y gracia real, tu nombre que siempre puedo decir para orar hasta que sólo la alegría reina otra vez. Hasta que veo el rayo cegador saliendo directo de tu alma, por siempre pura, por siempre amada, siempre viviendo en un lugar de calma, tan brillante donde tú y yo nunca volveremos a separarnos, Te extraño profundamente, Stefanie Sherk.

Para acompañar el mensaje, Demian Bichir compartió una fotografía en blanco y negro con una sonriente Sherk y su mascota.

Tras compartir el emotivo mensaje no tardaron en comentarlo sus seguidores y volverse viral.

La anterior publicación de Bichir en la red social databa del 24 de abril, justo el día en que se dio a conocer la noticia del deceso de la actriz.

A través de un comunicado, el actor mexicano confirmó algunas de las informaciones que habían surgido a raíz del deceso de Stefanie.

"Han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas y no sabemos cuánto tiempo nos llevará sobreponernos a este dolor. La hermosa, angelical y talentosa presencia de mi Stefanie será echada de menos profundamente y permanecerá en nuestros corazones para siempre. Es nuestra más sincera esperanza que nuestra amada Stefanie, mi ángel y amor de mi vida, descanse eternamente en paz", escribió entonces.

El informe forense señaló que Stefanie, de 43 años, murió el 20 de abril a causa de una encefalopatía anóxica, es decir que el cerebro fue privado de oxígeno.

Dicha privación ocurrió por un ahogamiento provocado de manera intencional por Sherk, quien trató de mantenerse en el fondo de la piscina de su hogar el mayor tiempo posible.

"Es con valentía, dignidad y amor por nuestra amada Stefanie que confirmamos dicha información", escribió en el comunicado que dio a conocer a través de Instagram.

FILTRAN AUDIOS DE SHERLYN DONDE REVELA QUE FRANCISCO ZEA LE FUE INFIEL

Bichir también habló de la depresión que sufrió Stefanie e hizo un llamado para poner atención a ese padecimiento.

"Esta es una aflicción muy seria y en muchos casos como ahora, invisible, que arrincona a los seres humanos en un lugar terriblemente oscuro. La depresión ha cobrado la vida de mucha gente hermosa, maravillosa y talentosa como mi amada esposa", indicó.

"Nuestras queridas familias y yo estamos devastados por este poderoso evento que ha cambiado nuestra vidas para siempre. Les pedimos respetuosamente una vez más que nos permita vivir en paz y privacidad de estos tiempos tristes y difíciles", expresó al final de su mensaje.

auc