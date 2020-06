Derbez confesó que una ex le exigía para la renta y ni vivía con ella

Derbez confesó que una ex le exigía para...

El comediante Eugenio Derbez volvió a dar de qué hablar luego de que durante una entrevista con su hijo Vadhir Derbez revelará que una de sus ex parejas solía pedirle que contribuyera al pago del lugar en el que solo ella vivía, mismo que generó polémica en redes sociales.

De acuerdo a Tribuna, Eugenió Derbez cada vez es más abierto en cuanto a su vida privada con sus ex parejas y recientemente sorprendió con sus declaraciones acerca de las mamás de sus hijos.

En esta ocasión Vadhir Derbez decidió grabar su experiencia al ir al supermercado junto a su papá, momento en el que lo cuestionó sobre diversos aspectos de su vida, tales como los trabajos que llegó a tener ante de alcanzar la fama como comediante y actor.

Al hablar del tema, Eugenio recordó que la madre de Aislinn, Gabriela Michel, solía pedirle que contribuyera al pago del lugar en el que residía, esto cuando aún estaban juntos.

"Bueno, es que la mamá de Aislinn era dura, o sea, me decía: 'Ttienes que traer pa' pagar la renta'. Yo no vivía con ella. Sí, o sea, éramos novios pero me pedía que le cayera con una lana para la renta que ella pagaba", expuso Eugenio.

"Entonces tuve que empezar a trabajar cuando yo estaba estudiando. Era hijo de papi y mami, no sabía trabajar, y dije: 'Ahora qué voy a hacer si no sé trabajar'. Y me fui a comprar un kit de limpia parabrisas, limpiador de vidrios y una botellita con agua y jabón. Y estuve de limpia parabrisas, lo hice pésimo, lo intenté", continuó relatando el actor.

Pero eso no fue todo, Derbez también narró que, después de no tener éxito al limpiar parabrisas, comenzó a trabajar como mesero, lo cual se le dio mucho mejor y le permitió mantenerse por un tiempo.

Pese a que aún no era famoso, Eugenio temía que lo reconocieran en el trabajo debido a que no quería que las personas pensaran que sus papás no lo apoyaban. Sin embargo, su miedo se volvió realidad y en una ocasión fue reconocido por alguien, momento en el que inventó que estaba haciendo investigación para un personaje.

Al comienzo del clip, Vadhir recordó cómo se comportaba su padre con ellos cuando era pequeño, señalando que lo consideraban más un "mejor amigo" que un padre.

"Eras más como nuestro mejor amigo más que nuestro nuestro papá, ¿verdad?", dijo Vadhir, a lo que Eugenio respondió. "Exacto, era como su mejor amigo, exactamente".

