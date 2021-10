Vicente Fernández Jr. desmiente que su padre tenga muerte cerebral

En las últimas horas una publicación de circulación nacional aseguró que el cantante Vicente Fernández se encuentra casi desahuciado y empeorando conforme pasan las horas, por lo que Vicente Fernández Jr. muy molesto salió a desmentir dicha noticia.

Vicente Fernández Jr. lanzó un comunicado en el que reveló que lo declarado por la periodista Laura Palmer es completamente falso, por lo que en este momento delicado para la familia exige el mayor respeto para ellos debido a que ha sido un impacto sumamente fuerte.

"Ya no hay esperanza. Tristemente don Vicente Fernández presenta úlceras en todo el cuerpo, sus pulmones están por colapsar y ya tiene muerte cerebral", se lee en la portada de la revista TVNotas de este martes 12 de octubre.

El hijo mayor del "Charro de Huentitán" utilizó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido, y pidió que la gente sea mucho más consciente sobre lo que se dice en los medios y no hablen con rumores sobre su padre.

Así explotó el hijo de Vicente Fernández Jr. en redes ante los rumores

El hijo de Vicente Fernández, junto con toda su familia sostienen que lo que declara la revista es completamente falso, incluso pidió que la revista demuestre la veracidad de su reportaje.

Vicente Fernández Jr. indicó que es muy triste que inviten este tipo de noticias con las que engañan a la gente y que además apuntan a que fue completamente inventado.

"Buenas noches! Es muy triste ver inventar noticias cómo está, totalmente inventada con el afán de lucro con el público de mi padre.

Continuó detallando que: "La seudoperiodista que firmó @laurapalmersirenita y la revista @revistatvnotas tendrá que demostrar la veracidad de su reportaje. ES UN ASCO QUE ENGAÑEN AL PÚBLICO DE TAL MANERA. Y lo sostengo junto con toda mi familia".

¿Qué dice el parte médico y los seguidores del cantante?

"Se han tardado en demandar a esa revista que sólo daña a las personas, yo no les creo nada, no sé cómo todavía existe", "Me pregunto, que sentirán comer con el dinero que ganan vendiendo a base de lastimar...y vendiendo basura", ¿"Tomarán medidas legales contra la revista Vicente?", "Yo no creo en esta revista de mierda, de verdad espero de todo corazón Mi Chente mejore y gane la batalla que así sea", expresaron los seguidores en redes.

Mientras que el parte médico indicó que: "Hay un estado estacionario, con una progresión lenta sin cambios trascendentes en su salud; aunque se encuentra estable y está despierto, es dependiente de la ventilación por la traqueostomía y su esfuerzo respiratorio es débil".

(Azucena Uribe)