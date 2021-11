Despedidas, opiniones y duelo: los famosos hablan sobre el caso de Octavio Ocaña

Hace cuatro días se viralizó la noticia de la trágica muerte del actor de 22 años, Octavio Ocaña, famoso por dar vida a "Benito" en la serie de Televisa, "Vecinos", pero tras el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, su papá, Octavio Pérez estalló en contra de los resultados pues asegura que su hijo: "no fumaba marihuana, no era un alcohólico que tomara dos días" y aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias para obtener justicia.

Pero él no ha sido el único en reaccionar en contra del resultado de la investigación de la Fiscalia General de Justicia del Estado de México, pues se han sumado figuras como, Daniel Bisogno, Darío Ripoll, Pedro Sola, "El Costeño" y Gustavo Adolfo Infante.

GUSTAVO ADOLFO INFANTE

El periodista y titular del programa, "De Primera Mano" expresó que las cosas le parecen extrañas, pues en tan solo unas horas entregaron un infirme cuando en otros casos se llevan por lo mínimo un mes.

"Que trabajaron tan raro. Aquí en México para que en el Estado de México se logre esclarecer algo pasan meses, años o nunca. Y aquí, en 48 horas ya tenían el dictamen. A las 24 horas ya sabían que llevaban dos días tomando. Después, que la pistola", indicó.

Gustavo Adolfo Infante también sentenció que la FGJEM está falseando la verdad, ya que los policías de Cuautitlán Izcalli sí le dispararon al actor.

"Así como el disparo ese es real, de la parte de atrás, porque ustedes están viendo, hay una imagen que se ve de la camioneta de la policía que lo iba siguiendo, un policía se sienta en la ventana del lado del copiloto, saca la pistola y de ahí se ve que por lo menos está apuntando, hay un tiro percutido. Entonces, la versión de la policía es falsa, falsea la verdad, porque dice: ´no hicimos un solo disparo´. Hicieron un disparo, por lo menos un disparo, lo hicieron", sentenció el periodista.

Último adiós a #OctavioOcaña, más detalles de su muerte, las declaraciones de su padre y más#DePrimeraMano??: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/ojsDzFkLpq — De Primera Mano (@deprimeramano) November 1, 2021

DARÍO RIPOLL

El actor y compañero de Octavio Ocaña en la serie de Televisa, "Vecinos", Darío Ripoll fue cuestionado sobre las averiguaciones del caso que ha informado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: "Sí creo que debe haber una investigación más minuciosa".

Sobre las versiones oficiales que Ocaña habría ingerido alcohol y drogas previo al incidente, Ripoll expresó que la labor de las autoridades es explicar detalladamente lo sucedido y que continúen las investigaciones.

"Eso les corresponde a las autoridades, a la Fiscalía del Estado de México, hacer una investigación muy, pero muy minuciosa y si tienen que explicar esto con manzanas y limones, lo tienen que hacer", afirmó Darío.

Asimismo, Darío Ripoll agradeció a los fans por las muestras de cariño que han demostrado a la familia y amigos del joven actor, cuyos restos fueron sepultados el pasado lunes en Villahermosa, Tabasco.

"Agradecerle a todo el público las muestras de cariño que nos han manifestado, como quieren/quiso a Octavio Ocaña".

"Somos una familia... lo vi crecer, jugué con él, lo cargué": #DaríoRipoll, quien fue compañero de #OctavioOcaña por 16 años en la serie #Vecinos, da sus primeras declaraciones tras el sensible fallecimiento del joven actor. #PájarosEnElAlambre?? en #SaleElSol?? pic.twitter.com/PluqcOAZTB — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 1, 2021

Recordemos que durante la producción del programa y a lo largo de los años, ambos entablaron una sólida amistad, así lo relató el actor mexicano tras la muerte de su colega, a quien siempre ha visto como "un hermanito".

Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, Darío Ripoll se pronunció ante el caso de Octavio Ocaña. El actor mencionó que llegó a su vida cuando el comediante era tan sólo un niño, además de que tuvo la oportunidad de verlo crecer y convertirse en un adulto.

"EL COSTEÑO"

Durante una entrevista con el programa "Hoy" de Televisa, Javier Carranza, mejor conocido como "El Costeño", contó que se enteró de la muerte de su amigo Octavio Ocaña cuando bajaba del escenario, en una de sus presentaciones.

"Estaba en mi show en Los Cabos, cuando bajamos del escenario me dieron la noticia. La verdad es que me impactó mucho. Me ponchó y todavía no me puedo recuperar", reveló El Costeño.

"El Costeño" detalló que estaba muy molesto, pues después de su muerte, algunos trataban de manchar el nombre de Octavio Ocaña. Situación que le provocaba tristeza.

"Estoy muy enojado con los sentimientos encontrados. Me duele mucho que después de muerto quieran ensuciar su nombre, eso me da mucho coraje", agregó El Costeño.

"Iba mucho para Acapulco, me buscaba mucho, siempre le decía nada más traes para ti, trae para los dos, porque llevaba a la novia. Le decía ´que pasó, yo nada más me quedo acá´ y siempre me decía ´te voy a traer una amiga, te voy a tener una amiga´ y nunca me llevaba nada", recordó el famoso comediante sobre Octavio Ocaña.

DANIEL BISOGNO

El polémico conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno comentó sobre la muerte de Octavio Ocaña, asegurando que "la persona que huye de la policía es porque algo esconde".

"Lo primero es cómo empieza una percusión, por qué motivo empieza una persecución, por qué le hacen el alto a una camioneta que venía circulando, ¿qué detectarían (los policías)?", señaló el conductor.

"Él huye... La persona que quiere huir de la policía es porque algo esconde y, ¿qué podría esconder para sacar un arma y atreverse a tener un enfrentamiento a tiros?, necesitarías tener algo que te comprometa al grado de perder tu libertad para siempre o algo fuerte".

Por su parte, Rosario Murrieta cuestionó el por qué tenía "elementos de seguridad que los cuidaban como contó el papá de "Benito".

"¿De qué lo cuidaban? El papá dice que es gente que él conoce y que él confía en que ellos no tuvieron nada que ver con esto", indicó.

Pero también Daniel Bisogno criticó a policías por estar en la escena del crimen y por presuntamente alterar la escena del crimen donde murió Octavio.

"Los policías tiene la obligación de acordonar y después llegan los elementos periciales a hacer su trabajo, no antes, y los policías estaba adentro del coche", "Lo que no puedo entender que dejes a la persona morir de esa manera", indicó.

"Lo de la pistola nosotros vemos perfectamente como él está tratando de parar la sangre de su cráneo con su mano derecha, con la cual dice que traía el arma".

Daniel Bisogno finalizó diciendo que la situación está muy complicada y que las autoridades deben aclarar todo lo que sucedió en la muerte de Octavio.

"Desde mi punto de vista hay cosas muy extrañas en el proceder de las autoridades", señaló.

PEDRO SOLA

El comentarista del programa "Ventaneando", Pedro Sola, dio su opinión sobre el caso del actor Octavio Ocaña, quien murió la tarde del pasado viernes, y señaló que la policía no está capacitada para seguir los protocolos después de un suceso como este.

"Sabemos que la policía no está bien capacitada en ese sentido de los protocolos. [...] No saben qué hacer, hacen cosas que no deben", mencionó el también economista.

Posteriormente, en "Ventaneando" hablaron sobre el funeral que le hicieron a Octavio Ocaña, así como la despedida que le brindaron en "El Tenorio Cómico", en Monterrey, Nuevo León, donde también colabora Lalo España, compañero actor que compartió escena con Benito Rivers.

En esa puesta en escena, el público ayudó a despedir a Ocaña con un minuto de aplausos, como es tradición en el mundo teatral. Daniel Bisogno comentó que este tipo de fallecimientos no son esperadas, debido a la juventud de Ocaña, quien tenía 22 años. Sola resaltó que él se mostró afectado por esta muerte, a pesar que no conoció en persona al artista.

"¿Y cómo no? Yo que nunca lo conocí y nunca lo vi en la tele, me afectó", refirió Sola.

(Azucena Uribe)