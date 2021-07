"Déspota y grosera": maquillista señala los malos tratos de Lucía Méndez

Me dijo que yo no sabía maquillar, le dije, ´llevo muchos años maquillando', le di la brocha, el lápiz y le dije que podía maquillarse ella. Me dijo que no, así que le pedí que me dejara hacer mi trabajo; empecé a hacerle el maquillaje y empezó disque a cantar, cerraba los ojos y no me dejaba maquillar, le pedí que se relajara, entonces me dijo: 'Ay muchachito tienes que hacer las cosas cuando uno te pide que hagas las cosas', yo ya iba a mandar a esa señora a chingar a su madre.