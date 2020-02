Después de ganar un premio Oscar, Brad Pitt anuncia que se retira de la actuación

La noticia a causado conmoción pues el guapo actor no especifico cuento tiempo se mantendrá alejado de los reflectores (FOTO TOMADA DE WEB)

Muchos pensaríamos que Brad Pitt se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística, el pasado domingo Brad se llevó el Oscar a Mejor actor de reparto, por su participación en la cinta "Once Upon a Time in Hollywood". Después de hacer realidad uno de sus máximos sueños el actor fue cuestionado sobre sus planes a futuro y al parecer Pitt se alejará de los reflectores por tiempo indefinido.

De acuerdo con Milenio, después de que la prensa le preguntara en varias ocasiones si estaba teniendo el mejor momento de su vida, Pitt aseguró que: "Espero que no".





Espero que me pasen otras cosas, ha sido realmente especial. Es una industria que amo y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí.





Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa. Ahora mismo creo que es hora de desaparecer por un tiempo y volver a hacer otras cosas.

El guapo Brad Pitt no especifico cuento tiempo se mantendrá alejado y tampoco qué otras cosas hará, pero se despide tras haber cumplido con un gran año en el plano profesional.

Antes de ganar el Oscar a Mejor actor de reparto Pitt obtuvo un premio de la Academia en calidad de productor por "12 años de esclavitud". Brad Pitt cuenta con una prolífica carrera, ha estado nominado anteriormente en tres ocasiones por "Moneyball", "El curioso caso de Benjamin Button" y "Doce monos". Esta temporada ha sido de muchos logros se ganó un Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores.

(Ann Ventura)