Destrozan a Andrea Escalona por confundir a Miguel Hidalgo con Benito Juárez

Destrozan a la conductora Andrea Escalona por confundir a Miguel Hidalgo con Benito Juárez en pleno festejo patrio del programa “Hoy”, su equivocación desató una lluvia de severas críticas en redes sociales en las que fue tachada de ignorante.

Fue durante una dinámica que los conocimientos de Andrea Escalona en cuanto a historia de México quedaron expuestos, el programa “Hoy” realizó un juego en el que se enfrentaron dos equipos conformados por conductores e invitados.

En una de las rondas Andrea Escalona se enfrentó a Andrea Legarreta en un reto de destreza y posteriormente respondieron una serie de preguntas sobre las tradiciones mexicanas, especialmente relacionadas con la conmemoración de la Independencia de México.

La hija de Magda Rodríguez contestó correctamente dos de las interrogantes, cuando se le preguntó el nombre del personaje al que se le conoce como "El padre de la patria", la conductora contestó Benito Juárez en lugar de Miguel Hidalgo.

Las críticas contra Escalona no se hicieron esperar en las redes sociales, especialmente en el video que el programa “Hoy” compartió en YouTube, donde quedó grabado el error de la conductora.

"Por favor no hagan eso. Muchos de los que salen en la tele son como los deportistas famosos, tienen muy bajo nivel de estudios o de conocimiento y el que hayan viajado mucho o sean famosos no los hace cultos", "Ni de fútbol ni de México", "Pesadona", "Escalona me haces reír", fueron algunos de los comentarios que recibió en YouTube.

(Aline Núñez)