Destrozan a Angelique Boyer por su nuevo cambio de look

La actriz Angelique Boyer presumió en su cuenta de Instagram su nuevo cambio de look, el cual no fue bien recibido por todos sus seguidores ya que algunos la destrozaron con burlas y comentarios negativos, mientras que otros hablaron su belleza.

Boyer, desató gran polémica y controversia al mostrar su radical cambio de look con el que pasó de rubia a morena; además de teñir su cabello, la actriz también lo cortó y acompañó de un pequeño fleco.

"¿Que les parece mi cambio de look?", escribió en la postal.

Los comentarios para la novia de Sebastián Rulli no se hicieron esperar y fueron totalmente polarizados.

"Que horrible pareces demonio", "No me gusta para nada", "Pésimo look", "Preciosa", "Como sea eres hermosa", comentaron los fanas de Boyer.

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce si el cambio es real o se trata de la transformación de Angelique Boyer para algunos de sus proyectos, ya que también se le ve portando un vestido oriental.

(Imelda Téllez)