Destrozan a Bárbara de Regil por consejos contra violencia familiar

Los usuarios de redes sociales destrozaron a Bárbara de Regil por dar "imprudentes" consejos contra la violencia familiar. En una de sus sesiones de ejercicio, la actriz sugirió a las víctimas tratar de razonar con sus agresores, por lo que muchos internautas reaccionaron con furia.

Durante este periodo de confinamiento, del Regil ha estado transmitiendo en vivo sesiones de entrenamiento que han dado mucho de qué hablar por lo que sucede en dichas clases, y en esta ocasión no fue la excepción, pues la actriz se ganó el enojo de sus seguidores por sugerir a las mujeres que sufren violencia, solicitar a sus agresores ser tratadas con respeto.

En el video que compartió Bárbara en su cuenta de Instagram y tras terminar su rutina de ejercicios, aprovechó para hablar sobre las personas que sufren violencia en sus hogares, sugiriendo que la solución era respirar y pedir "con todo el corazón" a los agresores que pararan la violencia.

Hay que respirar profundo. Si tú estás en una casa en donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te grita que te golpea, que te humilla, que te insulta, le pidas con todo tu corazón que te trate como le gustaría que lo traten. Te pido que te toques el alma y que le digas 'yo estoy en este mundo, en esta Tierra para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo', dijo la actriz.

Por supuesto, los internautas estallaron en criticas, pues este tipo de recomendaciones no contribuye en nada al problema estructural de violencia en México, un país en el que son asesinadas 10 mujeres al día, según cifras de la ONU y en su mayoría, a manos de familiares. El consejo de Bárbara de Regil lejos de ayudar, podría poner en riesgo a cualquiera de estas mujeres.

Por otra parte, los usuarios señalaron que este tipo de mensajes no hacen más que culpar a las mujeres de los delitos de los que son víctimas, pues el problema no es que ellas "no se sepan defender" sino los abusos que padecen.

También criticaron lo fácil que era para la actriz "hablar desde el privilegio", pues aseguran que las personas como Bárbara dan consejos inútiles como si fueran la verdad absoluta cuando no tienen ni idea de la problemática real.

Además, los usuarios de Twitter aconsejaron que, de ser víctimas de violencia, las mujeres deben buscar ayuda profesional con las autoridades, no seguir los consejos de una actriz como lo es Bárbara de Regil.

(Imelda Téllez)