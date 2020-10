Destrozan a Danna Paola por "copiar" el look a Ariana Grande

La cantante Danna Paola volvió a generar polémica en sus redes sociales luego de que compartiera una instantánea muy sexy, pues la joven aparece recostada boca arriba sobre la cama y mirando fijamente a la cámara, pero lo que llamó la atención fue su parecido con Ariana Grande, pues le copió el look a la intérprete de "7 rings" y la sorpresa fue muy grata.

De acuerdo a El Heraldo, Danna Paola lució un par de coletas sobre la parte alta de la cabeza, un fleco largo que enmarcaba su rostro y un maquillaje que acentuaba sus labios.

En la foto Danna Paola se ve casi idéntica a Ariana Grande, por lo que de inmediato surgieron las comparaciones entre ambas, incluso algunos usuarios indicaron que "parecían gemelas".

Y es que en la fotografía sí se parecen mucho, sus facciones y la piel bronceada, así como la ropa y el maquillaje hicieron que fueran comparadas.

Y es que este look no fue del agrado de todos sus seguidores, pues hubo quienes le reclamaron que le "copiara" a Ariana Grande, mientras que otros decían que es la versión "barata" de la cantante estadounidense.

"Nadie dijo que Ariana Grande inventó las coletas ella solo usa ese estilo y claro no falta la copiona de Danna para copiar el estilo de Ariana tanto como en la ropa el peinado; la fama de Danna es fama "BARATA" se cree superior no te preocupes luego saldrá quien demande a la creída de Danna", indicó un usuario de Instagram.

Cabe señalar que los fieles seguidores de Danna salieron en su defensa, reconociendo que aunque sus looks son parecidos Ariana no inventó ese tipo de peinado y que ella tiene demandas de plagio mientras que la mexicana no, por lo que destacaron su originalidad y talento.

