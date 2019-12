Destrozan a Danna Paola por interpretar una canción navideña de Mariah Carey

A través de su cuenta de Instagram Danna Paola decidió compartir con sus fans su impresionante árbol de Navidad, el espíritu navideño se apodero de la guapa cantante.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la actriz de la serie "Élite" parece ser una gran admiradora de la Navidad, por lo cual decidió grabarse mientras interpretaba una típica canción de la temporada.

Danna Paola se puso en modo navideño al cantar una clásica canción de la época decembrina "All I Want For Christmas Is You", de la cantante estadounidense Mariah Carey.

Sin embargo, las criticas destrozaron a Danna, algunos usuarios de redes señalaron que la voz de la cantante no alcanza las notas altas que dicho tema requiere, recalcaron que Mariah Carey no tiene ningún problema en interpretar la icónica canción y en la voz de la estadounidense se escucha mucho mejor. Mientras que sus más fieles seguidores no duraron en salir en su defensa y aplaudieron su interpretación.

