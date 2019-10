Destrozan a Eugenio Derbez por criticar la inseguridad de México

El actor Eugenio Derbez está en el ojo del huracán después de declarar que le da miedo viajar a México, país donde nació.

De acuerdo a Msn, Eugenio Derbez siempre se ha mostrado orgulloso de su nacionalidad, pero durante una entrevista para el programa "El Gordo y La Flaca" reveló que tiene miedo de visitar México por la inseguridad que actualmente se vive.

"Una vez me pasó que me iban a asaltar y me reconocieron y no me asaltaron por ser yo, pero si siento que las cifras están más altas que nunca y si tengo un poquito de temor cuando voy a México la verdad".

Tras sus declaraciones Eugenio Derbez provocó gran controversia entre sus seguidores, pues mientras unos lo apoyan y aseguran que tiene toda la razón, otros afirman que ya se le subió la fama y se cree de otra nacional.

"Que mal plan, ahora ya muy creído. Cero caes bien", "Que se quede allá, aquí los mexicanos no lo queremos", son algunos mensajes que se leen en la red.

Este viernes se estrena el reality show De viaje con los Derbez y estará disponible en Amazon Prime.

Eugenio Derbez y su campaña contra el consumo de leche

No solo la declaración de Eugenio Derbez contra la inseguridad en México se volvió tendencia, también está dando de qué hablar luego de participar en una campaña para dejar de consumir leche de vaca.

Ya varios usuarios lo tachan de hipócrita e incongruente, pues a través de videos que él mismo ha compartido, y participaciones en programas de televisión, se observa lo contrario.

"La leche de vaca es para los becerros, y pues no somos becerros", expresa en el video, que de acuerdo a su descripción, busca crear alternativas en el mercado para lograr que lo animales sean respetados y no explotados.

