Destrozan en redes a Karla Panini por publicar cínico mensaje donde recuerda su traición a Karla Luna

En redes sociales destrozaron a Karla Panini, quien se convirtió en blanco de críticas tras compartir un cínico mensaje donde recuerda su traición a su fallecida compañera y amiga Karla Luna, a quien le "bajó" el marido cuando trabajaban juntas el show de "Las Lavanderas".

En la imagen que compartió Panini en Instagram, se lee el mensaje: "Tantas bocas hablando mal de mí y ¿adivinen qué? La única que me interesa, me besa".

Cabe recordar que Karla Panini fue sumamente criticada luego de que sostuviera una relación sentimental con Américo Garza, la pareja sentimental de su amiga, Karla Luna, quien perdió la vida en 2017 tras una larga dura contra el cáncer.

No obstante, la conductora compartió una imagen previa donde aparece con Garza, quien la besa en la frente.

En dicha imagen Panini puso otro polémico comentario: "Si tú me sigues amando así... lo demás es lo de menos".

La furia de los cibernautas no se hizo esperar, pues a pesar de los años les sigue pareciendo de mal gusto que la conductora siga recordando con tanto cinismo que traicionó a su mejor amiga.

"El karma de la vida es perro uno no se va de esta vida sin pagar lo que debe saludos", "No puedo decir que estoy de acuerdo en cómo se dieron las cosas entre ustedes, porque no es algo que me gustaría vivir a mi. Pero si Dios te perdona y no los juzga no tengo porque hacerlo yo. Que Dios tenga misericordia de todos. Que sigan fuertes en su camino.", "Siempre es buena la vieja confiable de refugiarse en un Dios, para pretender que sus tiempos de ser unos malditos egoistas insensibles nunca pasaron", "Desde que contestas es porque te arde que te pongan cosas", fueron algunos de los comentarios que recibió Karla Panini.

