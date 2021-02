Detienen al youtuber Rix por presunto abuso sexual contra Nath Campos

Hace unos minutos mediante redes sociales, la Fiscalía General de Justicia informó que fue arrestado el youtuber Rix por presunto abuso sexual contra Nath Campos, quien hace unas semanas dio a conocer su caso e interpuso una denuncia contra el influencer.

FOTO TOMADA DE IG @soyrix

Cabe señalar que la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, contaban con una orden de aprehensión contra de Ricardo “N”, quien fue acusado de abusar sexualmente de la youtuber Nath Campos, cuando ella se encontraba inconsciente a causa de que bebió mucho alcohol.

La detención ocurrió en la alcaldía Coyoacán, contra Rix por su probable comisión en el delito de tentativa de violación equiparado agravado.

Nath Campos rompe el silencio

Fue el 22 de enero cuando la popular youtuber Nathalia Campos Trigos, mejor conocida simplemente como Nath Campos, decidió romper el silencio y dar a conocer de forma pública que fue víctima de abuso sexual por parte del también youtuber Rix.

Mediante un video de 50 minutos de duración publicado en su canal de YouTube, Nath Campos detalló que el abuso ocurrió tras haber ido de fiesta juntos; “hace unos años salí de antro con unos amigos. Todos yotutubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, recuerdo pocas cosas”, comenzó por narrar.

Posteriormente, Campos Trigos mencionó que llegaron a su departamento y Rix se ofreció a ayudarla a subir; sin embargo, lo que recordó después es que el youtuber estaba sobre ella; “recuerdo que vomité de camino, llegamos a mi edificio, y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien; los otros amigos se fueron. Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, continuó.

Al día siguiente, la youtuber solo le pidió a su supuesto amigo que se fuera de su departamento; “cuando desperté en la mañana fue gritarle a Rix, que me dijera qué había pasado, que me explicara la situación, le pedí que se fuera, se fue y después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que me mal vibrara con él y que era una situación en la que yo también había participado”, recordó.

“Quiero dar mi versión”: Rix niega abuso sexual a Nath Campos

En su momento, Rix aseguró que no se daría a la fuga y que se sentía en la necesidad de dar a conocer su versión de lo ocurrido aquella noche.

En su cuenta de Instagram, el creador de contenidos publicó una grabación en la sección de historias en la que admite que hubo un encuentro sexual entre ambos; sin embargo, afirma que ninguno fue consciente de la forma en la que sucedió.

“Ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche. Al día siguiente fue súper random, súper raro entre ella y yo, pero a pesar de eso, Natalia y yo nos seguimos llevando. La relación cambió muchísimo, pero nos seguimos llevando por un tiempo”, afirmó.

(Azucena Uribe)