Detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles a Natanael Cano

Hace un par de meses, Natanael Cano dio de que hablar al protagonizar un pleito con Pepe Aguilar, pero ahora Natanael vuelve a ser noticia.

De acuerdo con Infobae, Natanael Cano y su hermano protagonizaron un escándalo en el aeropuerto de Los Ángeles.

A través de redes sociales se difundió un video en el que se puede ver como Natanael Cano fue esposado en el aeropuerto.

Las primeras versiones señalaron que Natanael fue detenido por un percance en el aeropuerto de Los Ángeles, donde llegó procedente de Miami.

Natanael Cano había viajado a Los Ángeles para participar en los Premios Juventud, en donde ganó tres galardones dentro del género regional.

Se había especulado que el intérprete de corridos tumbados había sido arrestado por manejar en estado de ebriedad.

El reportero del programa "El Gordo y La Flaca", David Valadez aseguró que Natanael Cano y su hermano fueron detenidos por no usar cubrebocas y comenzaron a ser interrogados por la policía del aeropuerto cuando estaban por abandonar el lugar.

Mientras que en el programa "Chisme No Like", Javier Ceriani confirmó que la policía interrogó a los hermanos Cano y el altercado fue por no usar el cubrebocas, no hubo cargos, no hubo denuncias.

David Valadez mencionó que el incidente de Natanael Cano pudo ser planeado ya que el próximo septiembre lanzará a la venta su nuevo disco, por lo que ellos mismos habrían provocado el incidente.

Arrestan al famoso cantante de los ´corridos tumbados Natanael Cano junto con su hermano en el aeropuerto de Los Ángeles. Todavía no se reportan oficialmente las causas de su detención. pic.twitter.com/qwl2kP2ufl — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 18, 2020

(Ann Ventura)