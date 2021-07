Día Mundial del Rock: conoce el histórico evento que dio origen a la celebración

El 13 de julio de 1985 se realizó el concierto benéfico "Live Aid", de forma simultánea en el estadio de Wembley, Londres, y en el estadio JFK de la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos.

Para recordar el legendario "Live Aid", el 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, este par de conciertos marcaron un antes y un después en la historia del rock.

El objetivo del "Live Aid", era recaudar fondos a beneficio de los países Somalia y Etiopía. A mediados de los años 80, la población de la zona conocida como el Cuerno de África atravesaban una crisis a causa de la hambruna.

Ante la emergencia que se vivía el cantante Bob Geldof ideó un plan para recaudar fondos y ayudar a la población de esta región de África.

Bob Geldof fundó la organización Band Aid Trust, a través de la cual comenzaría a darle forma al histórico proyecto "Live Aid".

El proyecto tenía pensado reunir sobre un mismo escenario a las bandas y artistas más seguidos e influyentes sobre todo del género del rock, pero también a algunos representantes del pop.

El "Live Aid" contó con la participación de legendarias bandas de rock e iconos pop como Queen, Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas Priest, Duran Duran, Sting, David Bowie, George Michael, Scorpions, Billy Joel, Mick Jagger, Carlos Santana, Stevie Wonder, U2, Dire Straits, The Who, Tina Turner, Eric Clapton, Phil Collins, Madonna, Paul McCartney, entre otros.

El "Live Aid" se desarrolló a lo largo de 16 horas de forma simultánea entre Londres y Filadelfia, se transmitido en directo a 72 países, convirtiéndose así en uno de los eventos más vistos y asistidos en la historia de la música.

En el "Live Aid" se recaudaron 100 millones de dólares, los cuales fueron destinados al fondo de salvamento de las víctimas de la hambruna del África.

(Ann Ventura)