Diana Golden le gana demanda a Alfredo Adame, podría ser embargado

Yo le gané (la demanda). Tiene sus propiedades a nombre de la hija mayor para no darle nada a los hijos de Mary Paz, no sé qué va a hacer el juez y el abogado, pero le tienen que entregar ya (una notificación) que si no paga el dinero y no se hace la disculpa pública en 15 o 20 días va a entrar un embargo.