Diego Luna y Marina de Tavira arman tremendo zafarrancho en aeropuerto

Diego Luna y Marina de Tavira vacacionaron juntos en la península de Yucatán, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), fueron interceptados por los medios, donde armaron tremendo zafarrancho.

Desde hace meses, Tavira y Luna mantienen una relación sentimental, al salir por la puerta de vuelos nacionales lo hicieron como siempre, cada uno por su lado, por lo que ya se piensa que así será cada vez que se muestren en público.

PATY NAVIDAD MANIFIESTA APOYO A TRUMP Y A QUIENES TOMARON EL CAPITOLIO

La primera en pisar la sala de llegadas fue la nominada al Oscar por la película "Roma" de Alfonso Cuarón, sin embargo, ella no se detuvo a pesar de la insistencia de los reporteros que le pedían unos minutos para platicar.

Representantes de los medios de comunicación la fueron persiguiendo hasta el área del estacionamiento en donde un camarógrafo se tropezó y besó el suelo, sin Marina se detuviera.

Mientras caminaba, De Tavira deseó que la situación sanitaria en el mundo mejore para el bien de la humanidad y reconoció que no sólo a ella sino a todos sus compañeros de cine y teatro han sufrido por la falta de proyectos.

DIEGO LUNA PIDE SANA DISTANCIA

Por otro lado, Diego Luna, como es su costumbre, hizo una pausa en su camino para atender a los medios de comunicación, quienes se acercaban mucho a él con micrófonos y grabadoras en mano, por lo que les pidió que tomaran su sana distancia y así, acatando las recomendaciones, podrían hablar.

Entre las preguntas, el actor de "Roge One", respondió que ante la pandemia se trata de cuidar como todo el mundo, respetando la distancia, utilizando el cubrebocas, tratando de quedarse el mayor tiempo posible en su casa, mantener su "burbuja social" lo más cerrada posible. Luna destacó lo importante que era tener paciencia y el alentador panorama de ver que en varios países ya se esta poniendo la vacuna contra el covid-19.

Me da gusto que ya haya empezado la vacunación en el mundo entero, son imágenes de mucha esperanza, pero hay que ser muy pacientes, aseguró.

LOS SIMPSON VATICINARON LOS DISTURBIOS DE EU Y OTROS SUCESOS DEL 2021

Como ya es bien sabido a Diego Luna no le gusta hablar de su vida privada y mucho menos de sus ex parejas, tal es el caso de la madre de sus hijos Camila Sodi, de quien no quiso comentar nada y hasta se mostró molesto ante los cuestionamientos.

Obviamente no tengo ninguna opinión, ya sabes de que de esas cosas no hablo, aseguró el actor de 'Y tú mamá también'.

Tras la insistencia de los medios de comunicación, hasta una maleta, la cual traía uno de sus custodios cargando en un diablito, fue tirada, por lo que Luna ya molesto les recodó a los reporteros que habían quedado en que tras la mini rueda de prensa que habían armado lo iban a dejar en paz.

¡Marina de Tavira y Diego Luna armaron tremendo alboroto tras su llegada al aeropuerto de la CDMX! ???? #VLA >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/m7tmZVcDKh — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 5, 2021

Tras su paso hacía su camioneta, Diego Luna también se dio el tiempo de atender a la gente que le pedía una selfie o un autógrafo, demostrando que pese a su fama mundial, él sigue siendo atento con sus fans.

FAMOSOS SE MANIFIESTAN ANTE DISTURBIOS EN EL CAPITOLIO DE WASHINGTON

(Imelda Téllez)