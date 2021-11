Difícil decisión para la familia de Carmen Salinas, ¿desconectarán a la actriz?

Maru hizo énfasis en que la familia de Carmen Salinas No hay ningún tipo de rencilla, porque también algunos medios comentaron que quizá una parte de la familia ya había platicado la posibilidad de desconectar a Carmen y que otra no estaba de acuerdo con esa decisión, hasta el momento eso es falso, no hay ninguna posibilidad de que la familia tome la decisión de desconectarla, ellos continúan esperando a que Carmen despierte, indicó Sebastián Reséndiz.