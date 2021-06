Dijo que su tío era Superman y nadie le creyó hasta que vieron a Henry Cavil

Henry Cavil demuestra que su corazón es más grande que los poderes de cualquier superhéroe, el actor se hizo viral en redes sociales por la tierna historia que protagonizó junto a su sobrino.

El pequeño Thomas presumió en la escuela que su tío es el mismísimo Superman de las películas y para evitar que lo castigaran por decir mentiras, Henry Cavil se presentó en la escuela de su sobrino, las fotos de su hazaña le dieron la vuelta a las redes sociales.

CON EL BRAZO ENYESADO, PARTICIPANTE DE "SURVIVOR MÉXICO" SUFRIRÁ FUERTE LESIÓN

El actor de la película de Netflix, "Sherlock Holmes" platicó en el "Show de Kelly y Ryan", que Thomas, su sobrino de siete años llegó vestido de Superman al colegio al que asiste, lo cual despertó curiosidad entre sus compañeros y su profesora. Con mucha inocencia, el infante confesó que su tío es el gran superhéroe del universo de DC Comics y quiso imitarlo.

Ante la confesión, la profesora no creyó en las palabras del niño y trató de explicarle que el hombre de acero es un personaje ficticio de películas y caricaturas; sin embargo, él niño volvió a repetir (con mucha seguridad) que su tío es Superman.

Thomas, no digas mentiras en la escuela, contó Henry que le dijeron a su sobrino en la escuela.

A veces la imaginación de los niños puede ser exagerada, por lo que la maestra del pequeño dudó de lo que estaba comentado y pensó que Thomas intentaba engañarla cuando dijo que su tío era Superman; las autoridades escolares tuvieron que llamar a su madre para poner un alto a la mentira, pero ella reforzó la historia de su hijo, aun así siguiern incrédulos por lo que la mamá de Thomas tuvo que llamar a Henry Cavil, quien resultó ser su cuñado.

Horas más tarde, el aclamado actor llegó al plantel y dejó perplejos a todos los que ahí se encontraban, pues con su arribo se confirmó que el infante siempre dijo la verdad del asunto.

Para la entrevista de 2018, Cavill ya había participado como el popular personaje de DC en películas como El hombre de acero, Batman vs Superman, La Liga de la Justicia, y posteriormente llegaría la popular versión de la Liga de la Justicia dirigida por Zack Snyder.

¡BOOM OCHENTERO! FLANS Y PANDORA ANUNCIAN GIRA DE CONCIERTOS JUNTAS

Sin embargo, hay factores que apuntan a que en los próximos años el pequeño Thomas ya no pueda presumir que su tío es Superman, pues hay información que apunta a que Henry ya no volvería a interpretar al superhéroe de Kripton, al mismo tiempo que se habla de un reboot de varias franquicias en el universo. Por el momento, no queda más a esperar por "The Flash", película que todavía causa expectativas sobre el multiverso en DC.

(Aline Núñez)