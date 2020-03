Disfruta de tu cuarentena con esta guía de conciertos por straming

De hace algunos días comenzaron a informar algunos cantante y grupos la cancelación de sus conciertos debido a la pandemia que se vive con el coronavirus.

De acuerdo a El Comercio, ante los conciertos suspendidos, junto con el cierre de teatros, cines, museos y estadios, muchos músicos han empezado a usar la vía del "streaming" como alternativa al encuentro con su público.

Recodemos que bandas como Tokio Hotel, LP, Guns N´ o el músico Richard Clayderman cancelaron sus conciertos del mes de marzo, entre otros artistas, podrás disfrutar de algunas presentaciones especialmente en línea para esta cuarentena.

LOS CONCIERTOS QUE PODRAS DISFRUTAR EN LINEA

Luego que suspendiera su tour mundial, el cantante español Alejandro Sanz transmitió a través de sus redes sociales el concierto virtual ´#LaGiraSeQuedaEnCasa´, contando con la cómplice presencia de Juanes y Juan Luis Guerra al cierre.

"Me siento como en una película de ciencia ficción, donde hay dos artistas locos dando un concierto", expresó el cantante de "Mi persona favorita", quien imploró a la audiencia de casi 200.000 personas que siguieran las normas de aislamiento. Algo más íntimo hizo el uruguayo Jorge Drexler, quien brindó un concierto virtual en el Teatro Melico Salazar de Costa Rica, tras ser sorprendido por la cancelación de su recital. Su transmisión en vivo convocó a miles de internautas.

En nuestras costas, el miércoles pasado, Armonía 10 sumó material de archivo para transmitir un concierto online, el Alternativo Music Festival 5, pidiendo a sus seguidores respetar las medidas oficiales dictadas para la cuarentena. Sus colegas de Agua Marina también han comunicado a su público que ofrecerán un concierto "in house" vía Facebook próximamente. "Estamos trabajando en los detalles para que todo salga bien y así aportar con nuestro arte a las personas que cumplen aislamiento social y de esta forma contribuir con la prevención", comentó Pepe Quiroga, director musical de la orquesta.

Radicalizando la norma del aislamiento social, Chris Martin, el líder de Coldplay se sumó a la iniciativa mundial llamada "Together al Home" (Juntos en casa), transmitiendo en vivo desde la cuenta de Instagram de su banda, cantando y dialogando con su público en las redes durante media hora.

Chris Martin ha comenzado la iniciativa #SolidaritySession, en la cual invita a los artistas a que hagan mini conciertos en vivo a través de plataformas de "streaming" (o los live en Instagram) con tal de que las personas se entretengan sin tener que salir, y con ello eviten la propagación del COVID-19.

El "streaming" ha servido también para sumar recitales de Neil Young, John Legend, o Michael Stipe, ex vocalista de R.E.M, quien desde su aislamiento en casa, cantó "It's the end of the world" y llamó a la responsabilidad personal para enfrentar la pandemia global. Próximamente Shawn Mendes y Camila Cabello se sumarán a esta iniciativa.

En los próximos días se anuncian más presentaciones de este tipo: En Argentina, El músico Fito Páez anunció a través de las redes sociales que el viernes 20 de marzo a las 9:30 pm., donde ofrecerá un concierto por "streaming" llamado "Páez en casa" (7:30 pm. hora peruana). Por su parte, Alejandro Lerner lanzó la iniciativa "Entre todos", ciclo de conciertos virtuales que reúne a un terapeuta, un filósofo y un infectólogo para compartir su mensaje a la población en tiempos de coronavirus. Este recital se transmitirá por la red social del músico, el domingo 22 a las 7 pm.

(Azucena Uribe)