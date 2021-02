Doctora Polo explota contra invitada: "Si no hablas español te largas"

La famosa Doctora Ana María Polo del programa "Caso Cerrado" fue severamente criticada en redes sociales luego de que se viralizara un video donde explota de rabia contra una invitada de su show de Telemundo por hablar inglés.

En el videoclip que circula en Twitter se ve que la Doctora Polo recibe a su invitada con un "buenas tardes" y la chica le contestó "hello, good afternoon", la conductora renegó de su invitada pues se dijo que sus raíces eran colombianas y le pidió hablar en su idioma natal.

No, ningún good afternoon, ni ningún hello... ¡Aquí hablas español! Y te llamas Luna, no Moon.

Algo intimidada, la joven señaló "I do not know", mientras que la Doctora Polo lamentó que no podría entrevistarla ya que su programa está dedicado al público hispanohablante.



Intentando entender porque pese a sus raíces latinas no dominaba el español, Polo preguntó a la adolescente dónde nació y nuevamente contestó en inglés: "I was born in Colombia". Fue ahí cuando Polo explotó, se levantó de su silla y exclamó

Si no hablas español te vas, así que hablas español o te vas, ¿me estás entendiendo?, sentenciando en un tono más agresivo.

La joven colombiana hizo caso omiso a la exigencia de la conductora y siguió hablando solo en inglés, lo que hizo enfurecer a la Doctora Pola, quien en un intento de desesperación se paró de su asiento para dar un ultimátum a la invitada.

Tu eres colombiana, lo que corre por esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques. Si no hablas español, en la próxima palabra, te largas, señaló visiblemente enojada.

Esta escena le trajo múltiples críticas en redes sociales donde muchos reprobaron su carácter, aunque unos cuantos más defendían que priorizara el idioma original de la producción y el natal del país latino.

Ante el escándalo y la ola de críticas que recibió Ana María Polo por la escandalosa escena, a través de sus redes sociales compartió un video del caso con la joven colombiana, al final se disculpó y la aconsejó para sentirse orgullosa de sus raíces.

Con información de El Imparcial.

(Aline Núñez)