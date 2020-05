Dónde y cuándo ver la entrevista de Gustavo Adolfo a Karla Panini

La polémica comediante Karla Panini dará una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para dar su versión de la historia polémica con Karla Luna y Américo Garza, pero ¿Cuándo es la entrevista y dónde verla? A continuación te decimos.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el periodista de espectáculos tiene un programa semanal llamado "El Minuto que Cambió mi Destino", en donde entrevista a celebridades para conocerlas más allá de la fama.

Cabe señalar que Gustavo Adolfo ha entrevistado a famosos como Cynthia Klitbo, Ninel Conde, Rebeca Jones, Araceli Campos "Gomita, entre muchos más.

A través de su programa "De Primera Mano", Adolfo Infante explicó que tenía que ausentarse de la emisión, pues iría con rumbo a Monterrey para realizar "una entrevista importante, exclusiva, que estaremos trayendo para ustedes entre viernes y sábado".

"Hay temas escabrosos, temas importantes, temas que la gente quiere saber, que yo quiero preguntar, yo como lo dije desde el día 1 no soy juez, no soy MP, no tengo nada personal, no son mis amigos, no son mis compadres, sólo voy a preguntar lo que la gente quiere oír."

¿A qué hora y dónde ver la entrevista exclusiva con Karla Panini?

Si quieres escuchar la otra parte de la historia, y quieres conocer la versión de Américo Garza y Karla Panini, puedes verla en Imagen Televisión a las 21:00 horas.

Canal: 3.1 o por Sky/Izzi 103.

Pese a que este sábado 30 de mayo se tiene programada una entrevista con Ninel Conde, los rumores apuntan a que, por tratarse de una exclusiva del periodista, podría posponerse y pasar la conversación con Panini y Garza.

¡No te pierdas los #MinutosQueCambian de @Ninelconde! Este sábado 9 pm con @GAINFANTE por el 3.1 pic.twitter.com/Tn2ppU5UjZ — El minuto que cambió (@elminutoque) May 29, 2020

(Azucena Uribe)