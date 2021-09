Drake Bell reaparece y aclara problemas legales contra menores: "cometí errores"

El actor y cantante Drake Bell reapareció en redes sociales luego de declararse culpable tras enfrentar un proceso legal por delitos contra menores de edad y aclarar todos los dimes y diretes que había al respecto.

Drake Bell explicó desde su perspectiva lo que realmente pasó, pues según él hay muchos puntos falsos en su caso, pues hay cuestiones que se han informado de forma errónea.

"Siento que ustedes merecen y yo les debo una explicación", indicó.

También detalló que no ha cambiado su nombre a Drake Campana y que no vive en México, como se había rumorado. Explicó que nunca fue arrestado y que no estuvo preso. "Nunca fui arrestado, nunca fui a la cárcel. Sé que todo esto pasó muy rápido para ustedes, pero para mí ha sido atravesar por una investigación durante tres años", admitió.

Asimismo, aseguró que sobre la conversación que sostuvo con la menor de edad sí sucedió, pero que no sabía su edad y que, al enterarse de ésta, paró de inmediato.

"Si estas declaraciones fueran remotamente reales mi situación sería muy diferente. Cuando supe sobre su edad todas las conversaciones y comunicación pararon", reveló.

En este sentido, externó que fue por eso que se declaró culpable, porque fueron mensajes imprudentes, pero jamás imágenes de carácter sexual: "Fue por eso que me declaré culpable. Fueron mensajes de texto imprudentes e irresponsables. Pero quiero dejar en claro que no hubo imágenes de carácter sexual".

Finalmente, aclaró que tampoco hubo algo físico y que no hubo filtración de imágenes ni nada parecido. Pidió no hacer caso de las falsas publicaciones en su contra y agradeció a sus fans que siguen apoyándolo.



(Azucena Uribe)