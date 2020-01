Duelo Fitness, Diego Di Marco se lanza contra Bárbara de Regil: "Ella no sabe de lo que está hablando, capacítate"

Creo que ella no sabe de lo que está hablando en muchos casos, no tiene los conocimientos; si hablara con ella de frente le diría: "¿Sabes qué, barbie?, ¡capacítate nada más, capacítate más sobre lo que dices!", porque como tiene mucha influencia, si dice: "no comas tacos" o "sólo toma un chupe", hay millones de niñas que la siguen, entonces debe tener poquito más de capacitación para saber de lo que está hablando.