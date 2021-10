EDC Mexico; Boris Brejcha, Deadmau5 y más en su line-up de su edición 2022

Hace unos minutos acaban de revelar el cartel del principal festival de música electrónica de México, EDC (Electric Daisy Carnival), que tendrá más de 192 actos en vivo y se podrán disfrutar en su edición 2022.

Es así que los amantes al EDM, house, dance, electro, drum and bass, techno, dance-punk, hard dance, dubstep, trance y más, enloquecerán con la presencia de los mejores y más importantes exponentes del género como Deadmau5, Boris Brejcha, Carl Cox, Maceo Plex, Dubfire b3b Nicole Moudaber b3b Paco Osuna, DJ Snake, The Chainsmokers, Alesso, Grimes, Dimitri Vegas & Like Mike, Zedd, y muchos más.

La cita serán los días 25, 26 y 27 de febrero de 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cabe señalar que la edición 2021 se cancelara por el incremento de casos de covid-19, así que esta noticia es una de la más esperadas de los amantes de la escena electrónica.

A través de su cuenta de Instagram, el EDC informó que los boletos estarán disponibles a partir del jueves 28 de octubre a las 11:00 horas, por los que podrás elegir el día que sea de tu preferencia para conocer a tu artista favorito.

"Nuestro momento a llegado. Headliners, bajo el cielo eléctrico nos encontraremos. ¡Todos abordo! Destino: #EDCMéxico", informó el promocional en redes sociales.

(Azucen Uribe)