Edson Zuñiga "El compayito" revela que fue invitado a trabajar con un cártel

El actor Edson Zuñiga, conocido por sus personajes "El Norteño" y "El compayito", estuvo como invitado en el canal de YouTube de Yordi Rosado en donde varias personalidades de la farándula mexicana han revelado íntimos secretos de su vida profesional y personal, lo platicado por el comediante no pasó desapercibido pues confesó que fue invitado a trabajar con un cártel.

Porque tú entregues ese portafolio a ti te vamos a dar 800 mil pesos, recordó Zúñiga sobre la propuesta que recibió para participar en el crimen organizado.

El comediante contó sin tapujos su experiencia con el narcotráfico a Yordi Rosado, pero se limitó a dar nombres del cártel al que fue invitado a colaborar. Edson Zuñiga dejó en claro que la cantidad que le ofrecían por tan solo transportar un portafolio lo dejó sorprendido, pero rechazó la propuesta ya que su tranquilidad no tiene precio.

No es por eso (por el dinero). Yo cag solo, tú no, fue lo que dijo Zuñiga para rechazar la propuesta del crimen organizado.

El involucrado con el narcotráfico le comentó al comediante que varias personas rechazan unirse por razones de familiares o amorosas. No obstante, le destacó que nadie le hadicho que no de una manera tan única como lo hizo Edson Zúñiga.

Quedamos como amigos, me dio su tarjeta. Me dijo: ´Si tienes problemas con Satanás, llámame´, agregó.

Otro de los motivos por los que el actor rechazó participar en negociaciones del narcotráfico fue por su padre, Zuñiga contó que su papá fue militar y en su momento llegó a combatir al crimen organizado.

Mi papá se dedicaba a tirar aviones de narcotraficantes que tratan, dentro del océano, de entrar a Estados Unidos (...) Era muy fácil, decía mi papá, los criminales manejan aviones normales y ellos lo que hacían era defenderse con escopetas o fusiles. Por otro lado, mi papá tenía toda una artillería y pues los lograba tirar, había ocasiones que los tiburones comían carne.

¿POR QUÉ EDSON ZUÑIGA LLAMÓ LA ATENCIÓN DEL NARCO?



El cómico habría llamado la atención de las organizaciones criminales debido a su modo de hacer gira de espectáculos. Contó el intérprete que viajaba sin ninguna secuencia de estados. "´Nosotros seguimos a todos. Sabemos cómo se mueve la gente. Tú eres de los muy pocos que no tienes un orden´", recordó Zúñiga que le comentaron. "Eres una pinch* canica en una caja enorme", destacó.

Pese a la cercanía con el narco, Edson Zúñiga remarcó que no tiene ningún miedo, ni hace distinciones entre personas. "Yo me puedo sentar contigo, con Israel Jaitovich que tiene muy mal carácter, que con los Beltrán Leyva. O sea, es gente igual que nosotros", dijo para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

A mí no me toca juzgar, son personas igual que nosotros, solo que hay una de dos. O no creen en Dios o no tienen mamá, entonces pierden ese miedo, declaró Edson Zúñiga.

(Aline Núñez)