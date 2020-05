Eduardo Santamarina confiesa: "contrataba prostitutas para platicar"

Hace unos años Eduardo Santamarina enfrentó las consecuencias de su alcoholismo y en medio de la cuarentena reflexionó sobre su oscuro pasado y entre sus confesiones recordó que contrataba prostitutas solo para platicar.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Eduardo Santamarina se confesó en una entrevista para el programa de Maxine Woodside "Todo par al Mujer", el actor reveló que cuando estuvo sumergido en el alcoholismo se sentía "acosado por su familia", pues ellos ya conocían que padecía de esta enfermedad.

Salió el tema de las prostitutas, como yo ya me encerraba en los hoteles [...] entonces lo que optaba era encerrarme en un hotelito y tenía la necesidad de hablar", afirmó Santamarina.

El actor aclaró que él no tenía necesidad de mantener relaciones sexuales, simplemente las contrataba para tener con quien platicar, asegura que muchas veces las trabajadoras sexuales le contaban sus historias y porqué se dedicaban a eso.

Yo ahí terapeándolas sobre porqué escogieron este camino. Se soltaban conmigo a llorar. [...] Otras de plano me decían que ´es algo que me gusta y en lo que me gano la vida´ otras [lo hacían] por necesidad", añadió.

Eduardo Santamarina reconoció que el alcoholismo es una enfermedad que no se quita, pero que se puede controlar, en su caso acudiendo a sesiones de Alcohólicos Anónimos.

(Aline Núñez)