Eduardo Verástegui afirma que tembló en México por despenalizar el aborto

La noche de ayer habitantes de la CDMX y Acapulco, Guerrero vivieron un momento de pánico pues fuimos sorprendidos por un sismo de 7.1, por lo que miles de usuarios de redes sociales no dudaron expresar su miedo en Twitter, uno de ellos fue el actor Eduardo Verástegui quien aseguro que el temblor había ocurrido por el aborto.

Recordemos que ayer sucedió un hecho histórico, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en la etapa inicial. Por ello, en redes sociales, miles de usuarios/as reaccionaron al goce de los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Pero como era de esperarse también hubo comentarios negativos sobre la decisión, entre ellos el del actor Eduardo Verástegui, quien relacionó la decisión con el sismo de magnitud 7.1 que se suscitó en Acapulco, Guerrero.

Fue a través de redes sociales en donde Eduardo Verástegui se posicionó en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar como inconstitucional la penalización del aborto en la etapa inicial.

Hoy México llora. Hoy México tiembla. Llueve desconsoladamente en varias partes del país, y la tierra cruje. Hoy, miles de bebés mexicanos han sido condenados a muerte. Hoy, México llora; hoy, México tiembla, por sus hijas e hijos que no nacerán. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 8, 2021

El famoso asoció dicha decisión con el sismo que se registró la noche de ayer de magnitud 7.1 y las fuertes lluvias que caen en varias partes del país.

Qué fácil opinar cuando no te puedes embarazar. Dejemos que ellas decidan sobre su cuerpo y nosotros a callarnos a la verga :) — Nuevo Ig: FredoUnTal (@UnTalFredo) September 8, 2021

Redes tunden a Eduardo Verástegui por relacionar el aborto con el temblor

La publicación de inmediato causó polémica y recaudó más de 4 mil likes, más de mil retuits y miles de comentarios negativos. Y es que, aunque algunos secundaron su postura, también hubo muchos internautas que lanzaron fuertes críticas en su contra.

"Toma wey, aquí te dejo unos vídeos que explican fácil lo que ocasiona un terremoto y el por qué llueve. Están en versión infantil para que no te me confundas, corazón"; "No seas tonta, hermana jajaja México tembló por el movimiento de las placas tectónicas así que no digas estupideces".

No seas tonta, hermana jajaja México tembló por el movimiento de las placas tectónicas así que no digas estupideces pic.twitter.com/NWOD8q75UX — Adrián Xochihua (@HazaelStilinski) September 8, 2021

"Qué fácil opinar cuando no te puedes embarazar. Dejemos que ellas decidan sobre su cuerpo y nosotros a callarnos a la verga"; "Pinche ridículo! Se llaman placas tectónicas, su movimiento natural provoca temblores. Menos biblia y más ciencia. Primero vacíen los orfanatos y después hablamos de los fetos".

"Dulce Madre, toma todas estas lágrimas, toda esta aflicción de tus hijos, y fúndelas en la Cruz de tu amado Hijo Jesús para que tanto dolor no sea en vano", se lee entre las reacciones.

Si te puedes embarazar opina, si no, no opines y antes que nada, a un feto que niquiera es considerado una persona, deberías de salvar a los niños en situación de calle te lo agradecería a que un feto Pero no prefieren salvar a un conjunto de células

Así que papi haznos el favor pic.twitter.com/vFoRVQaZbo — José Luis (@JosLuis97977423) September 8, 2021

Tenemos 2 huracanes encima, septiembre es conocido por un mes donde las placas tectónicas suelen moverse, y las luces no tienen nada que ver con el aborto ni con ninguna de tus mamadas religiosas. pic.twitter.com/9MRkmfNPES — Draculona (@ParzivalMartin1) September 8, 2021

Ay mamita, deveras que no rebusnas porque no te sabes la tonada, verdad hija? A ver mamita, mejor cuéntame... pic.twitter.com/HModfH5q5Z — La Tesoritooooo, el huracán tabasqueño (@latesoro_ayayay) September 8, 2021

