Eduardo Verástegui revela que lleva más de 15 años en abstinencia sexual

Eduardo Verástegui reveló detalles de su vida privada, el actor dio a conocer que desde hace 15 años practica la abstinencia sexual y no se arrepiente de tan polémica decisión.

De acuerdo con Infobae, en el mes de octubre, Verástegui presentó la película "Inesperado", en la que toca el tema del aborto. Como parte de la promoción de la cinta, el actor ofreció una entrevista al programa "Ventaneando" en la que explicó cómo su historia familiar lo ha motivado a defender la vida.

Verástegui comentó que cuando su madre estaba embarazada de sus hermanas menores el médico le recomendó que abortara pues podría haber riesgos para su salud, pero sus padres decidieron seguir adelante y hoy sus hermanas son sus principales consejeras. Reveló que él no fue un bebé planeado.

En la entrevista Eduardo Verástegui aseguró que desde hace más de 15 años no ha tenido relaciones sexuales, pues lo hará hasta que conozca a la mujer con la que se case:

Para mí ha sido una bendición. Ha sido una disciplina increíble, muchas cosas dentro de mí se han despertado. Te puedo escribir un libro de los beneficios que he vivido

Verástegui comentó que la castidad es un don, una virtud y el sexo es sagrado:

De entrada tienes que reconocer que el sexo es sagrado, es un regalo increíble. Hay que compartirlo con la persona más importante de tu vida. En mi caso ¿quién va a ser?, mi esposa

Eduardo aseguró que en su vida el sexo no es importante, recalcó que no he conocido a alguien que haya muerto por abstinencia:

'La castidad no es sana', me decían o ´el sexo es una necesidad física´. No es una necesidad física. Necesidad es comer, dormir, respirar, sino respiras te mueres. Yo no he conocido jamás alguien que haya muerto por la abstinencia. Más bien es un deseo natural físico

El actor insistió en su idea de que no se trata de reprimir algo, sino "poder guardar ese regalo y poder compartirlo con la persona más importante de tu vida. Verástegui hizo un llamado a las personas para reflexionen sobre el tema de la castidad:

Vas a ver el valor tan grande que genera este estilo de vida

Por último, Eduardo comentó que no ha regresado a los melodramas porque los proyectos que le ofrecen no son los indicados; él busca trabajar en proyectos que no ofendan a su fe y creencias.

