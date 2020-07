Eduardo Videgaray defiende a su hermano tras acusaciones de Lozoya

Durante el caso Emilio Lozoya Austin uno de los primeros nombres que salió a relucir ante acusaciones de corrupción fue el del ex Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. A pesar de que el ex canciller no se ha proclamado al respecto, el presentador Eduardo Videgaray salió en defensa de su hermano tras acusaciones de Lozoya y aseguró que "va a inventar de todo con tal de salvar su miserable pellejo".

De acuerdo con Infobae, autoridades abrieron una investigación contra Emilio Lozoya por presuntos actos de corrupción durante su periodo como director general de la empresa estatal de Petróleos Mexicanos.

El entonces secretario de Hacienda, aseguró el periódico Reforma, era uno de los encargados de dirigir la estrategia política que llevó a la aprobación de las reformas del Pacto por México, entre las que destacan la energética.

Lozoya Austin habría pagado sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN bajo las presuntas órdenes de Luis Videgaray, quien presuntamente solicitó el envío de 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya, presidente de la Cámara de Diputados, quien después fuera candidato a la presidencia de México.

Luis Videgaray, por su parte, se ha alejado de la prensa y ha desistido dar sus opiniones alrededor del caso, pero también de su desempeño como funcionario público o del trabajo de sus compañeros del gabinete.

Así lo reiteró en fechas recientes a la periodista Dolia Estévez a través de un correo electrónico, en donde el también ex canciller mexicano declinó responder las preguntas de posibles contactos o citaciones de la Fiscalía General de la República.

A pesar de mantenerse en silencio, el presentador del programa de Imagen Televisión, "¡Que importa!" y locutor de "La Corneta" de W Radio, Eduardo Videgaray, salió en defensa de su hermano a través de redes sociales.

¿Por qué creen los dichos SIN SUSTENTO de un delincuente probado como Emilio Lozoya? Obviamente va a inventar de todo con tal de salvar su miserable pellejo, escribió en Twitter.

La opinión de Luis Videgaray sobre las acusaciones contra su hermano desataron miles de comentarios y más de seis mil "Me gusta", mientras usuarios de Twitter lo criticaron fuertemente, sus fieles seguidores apoyaban su tuit. A continuación algunas de las reacciones.

Todo mis bromas contra los demás me parecen gracioso pero que ya se metan con mi carnalito ya no me parece gracioso: Eduardo Videgaray pic.twitter.com/XrbGh2jrRs — Oscar (@OscarGa79471981) July 24, 2020

Ten mucha calma por qué vs a salir a decir muchas cosas para beneficio de ya saben quien solo es un Circo para alejarnos de los que realmente esta pasando y que no han podido con el paquete de gobernar y también yo no se porqué le creen a alguien que escapo de la justicia ánimo — Da mann (@mexicapower) July 24, 2020

¿Qué pasó? @QueImportaTV hoy no hablaron de política... ¿no había tema? ¿Los guionistas no vieron las noticias? Se les fue el tema de Lozoya, Anaya, El hermanito incómodo de Eduardo Videgaray, Meade, Cordero. ¿Se les pasó? A ver cuanto les dura la ceguera y la sordera. — Kristof (@armajulion) July 25, 2020

Usted no se preocupe, el dinero siempre deja rastro.

Después vendrán las investigaciones de lo que hizo como secretario de hacienda y canciller. — Semiótica (@jm_aguilera_a) July 24, 2020

El conductor también compartió con su comunidad una publicación de la conductora de Canal 22 y columnista de Excélsior, Kimberly Armengol, en la que pone: "Y ahora resulta que Emilio Lozoya es una fuente confiable ¿really?".

Y ahora resulta que Emilio Lozoya es una fuente confiable ¿really? — Kimarmengol (@KimArmengol) July 24, 2020

(Aline Núñez)