Eduardo Yáñez explota contra gobierno de Cuba y afirma que México estará igual

Ahora más que nunca el Ejército está con él, cuidado. Nosotros ya no somos amigos del Ejército, el pueblo mexicano somos ya enemigos del ejército, para el ejército somos enemigos, ya no es como antes que se paraban a ver 'oiga señor se le ponchó su llanta, le ayudo, soy del ejército, soy su servidor', no eso ya no es así, comentó Eduardo Yáñez.