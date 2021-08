Eduardo Yáñez reveló que intentó suicidarse

No es que alguien me hizo alcohólico o que yo sufrí por ser alcohólico, ni madres: nos gustaba darnos los tragos y meternos nuestros pedos. Mi problema vino después: dentro de la carrera de la actuación empiezan los problemas del amor, la soledad, todas esas búsquedas, todas esas incógnitas de por qué no tuve una familia y te haces el pinche mártir, y a chupar, porque el chupe te transforma y te hace sentir a otro nivel.