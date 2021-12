¿Eduin Caz, qué le paso? Hospitalizan a vocalista de Grupo Firme y alarma a fans

El cantante Eduin Caz preocupó a sus fans de redes sociales después de que revelara que se encontraba enfermo, al igual que su hija.

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz publicó una foto en sus historias usando oxígeno, por lo que sus seguidores no tardaron en preguntarle que sucedía, poco tiempo después se dio a conocer que fue hospitalizado.

En la foto se ve al artista en lo que parece ser un hospital; además, se le ve recostado en una camilla con cubrebocas, una bata, un oxímetro de pulso en el dedo y suero inyectado en la mano.

"Primeramente Dios, todo va a salir bien", refirió la pareja del músico al etiquetarlo en la "historia" de Instagram que logró alarmar a sus miles de fanáticos.

No obstante, algunos cibernautas dudaron que Eduin Caz realmente se encuentre grave de salud e incluso refirieron que únicamente se trata de una broma por el "Día de los Inocentes".

Eduin Caz apareció en otra fotografía y en perfecto estado de salud

Aunque el vocalista de Grupo Firme preocupó a varias personas, otros internautas se molestaron con él porque, horas después de que surgiera su supuesta foto en el hospital, apareció en otro sitio en perfecto estado de salud.

Esto se reveló porque el entrenador personal de Eduin Caz compartió una historia de Instagram junto a él, para desearle un feliz cumpleaños al usuario "@diegospeed".

Ante esto, los usuarios de redes sociales no dudaron en estallar contra el originario de Culiacán al considerar que no se debe jugar con la salud y menos en estos tiempos de pandemia.

"Se me hace que fue una broma de mal gusto"; "Payaso. Ya después será cierto por jugar así..."; "como que a ese muchacho ya no se le cree nada"; "Ya no haya como llamar la atención este hombre", fueron algunas de las quejas contra el integrante de Grupo Firme.

(Azucena Uribe)