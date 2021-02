Edy Smol se lanza contra "Pepillo" Origel: "¿Dónde quedó tu humildad?"

No envidio tu educación: Edy Smol a 'Pepillo' Origel El Gurú de la moda comentó que el conductor de espectáculos carece de moral y aseguró no tenerle envidia. No puedo envidiar tu forma de ser, no envidio tus valores, tu educación, tu moral y por supuesto que no envidio tu carrera y no envidio lo que te está pasando, dijo.