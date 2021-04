Efecto Belinda: Christian Nodal no puede hacer canciones de desamor

La música de Christian Nodal sufre el efecto Belinda, el cantante confesó a sus fans que no tiene inspiración para sacar nuevas canciones de despecho y desamor, pidió ayuda a sus fans para encontrar inspiración.

El cantante de regional mexicano confesó en Twitter que nunca se había visto imposibilitado de escribir canciones de desamor como ahora y pidió a sus seguidores que le compartieran sus historias para ver si de ahí se inspiraba.

Nunca había batallado pa´ componer dolidas, confesó Nodal en su cuenta de Twitter.

La famosa pareja se conoció durante su participación en el reality show de TV Azteca, "La Voz... México"; lo que parecía ser una simple relación laboral se convirtió en un romance secreto que cuando salió a la luz dejó impactado al público mexicano.

Desde entonces los "nodeli", como se hace llamar la pareja, comparten románticos momentos juntos como: lujosas cenas románticas, viajes e impresionantes y costosos obsequios, además de presumir lo bien aceptada que es su relación en sus familias.

En varias ocasiones Nodal ha señalado que le gustaría casarse y hasta tener un hijo con Belinda, pero todo sigue en planes a futuro pues la pareja no ha le ha puesto fecha a su llegada al altar.

La romántica relación de tienen Belinda y Christian Nodal está afectando al cantante pues asegura que ha perdido la inspiración para el tema de sus canciones más exitosas, el desamor.

Por tal motivo el originario de sonora recurrió a sus fans, pidió que le compartieran sus historias de desamor que lo inspiraran para nuevas canciones. En tan solo unos minutos, ya había cientos de internautas compartiendo sus amargas experiencias:

"Mi ex de la prepa se embarazo de mi mejor amigo. Eso hizo que yo me fuera de mi ciudad y no he vuelto desde entonces, ni he tenido ninguna otra relación afectiva real desde qué pasó eso a mis 18. Ya tengo 26 y sigo igual de solo," escribió @Blancomadden en la red social.

"Un niño y yo estábamos saliendo, yo le gustaba y a mi me gustaba pero para serte sincera nunca me había enamorado de alguien como él, mi hermana sabía de eso y dos semanas después el niño me dejó de hablar y fue cuando me di cuenta que mi hermana y el niño tenían algo," alcanzó a relatar una usuaria.

Nunca había batallado tanto pa componer dolidas ???????.

Cuéntenme sus historias a ver si sale algo — Nodal?? (@elnodal) April 14, 2021

"Mi esposo murió y le compuse una canción de como fue nuestra vida hasta que se fue, nunca he podido cantarla, se me hace un nudo en la garganta cada que lo intento, perder a quien amas es lo más feo del mundo. De hecho la escribí para mí Beli pero nunca la he contactado," compartió @DulceObrera. Al igual que estas historias, han sido múltiples y bastante diversas las reacciones de los seguidores de Nodal.

En algunos comentarios se alcanzan a ver incluso letras de canciones que los mismos internautas han creado a partir de sus propias vivencias: "Quién la cuenta primero?? Ya quiero nuestro rolón," se aventuró a publicar otro usuario quien se mostró emocionado por ver el resultado, tras la numerosa convocatoria que originó el famoso artista mexicano en Twitter.

(Aline Núñez)