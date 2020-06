Eiza González conquista a Timothée Chalamet, los captan en pleno beso

Eiza González está estrenando romance, la mexicana conquistó al actor franco-estadounidense Timothée Chalamet, fueron captados en pleno beso disfrutando de unas románticas vacaciones en Los Cabos, Baja California.

De acuerdo con Quién, Timothée Chalamet es de los actores que más levanta suspiros entre las nuevas generaciones y Eiza González logró cautivarlo con su belleza, en redes sociales está circulando una fotografía donde se les ve besándose.

Al parecer las estrellas de Hollywood estaban disfrutando de un fin de semana en la playa rodeados de amigos, pero su supuesta relación quedó expuesta ante los ojos del mundo cuando el portal TMZ logró captar un beso entre Eiza y Timothée

La guapa Eiza conquistó al actor de Call Me by Your Name, quien hasta hace unos meses salía con Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp.

Al parecer el ex de Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp, aprovecha cada oportunidad para cautivar a Eiza, pues además de los besos, Chalamet toco la guitarra y cantó para la actriz y sus amigos, hasta que decidieron disfrutar juntos de la alberca del hotel donde se hospedaban.

Timothee Chalamet Makes Out with & Serenades GF Eiza Gonzalez in Mexico https://t.co/RArhQutxuZ — TMZ (@TMZ) June 23, 2020

Hace unos meses corrió el rumor de que Eiza mantenía un romance con Luke Bracey, con la noticia de su presunta relación con Timothée desató una ola de memes.

quién iba a decir que mientras tú te comias el bolillo pal susto, Eiza González se estaba comiendo a Timothée Chalamet. qué injusta la vida — jezzini (@jezzzini) June 24, 2020

Lleven a Santa Eiza Gonzalez para suerte en el amor, hablar inglés fluido, clear skin y triunfar en el extranjero. pic.twitter.com/rWxDv1zVrA — Golden (@LeCher_Dessire) June 23, 2020

Liam Hemsworth, Calvin Harris, Timothée Chalamet YA PONGAN A EIZA EN EL BILLETE DE $500 merece estar en los libros de texto Y EN LA CONSTITUCIÓN esa mujer es patrimonio cultural pic.twitter.com/kkr9awY2kn — alexxxtremo (@4ip4d3) June 24, 2020

¿Estamos de acuerdo que Eiza González es la Lindsay Lohan mexicana? pic.twitter.com/1jSdYDEnRA — Hale Bopp (@haleeboopp) June 24, 2020

Después de enterarme que Eiza González y Timothée Chalamet son novios pic.twitter.com/v2lktUxG89 — ·Dino va a la boda de Changmin ??· ²³ (@Dinohyukjae) June 23, 2020

Todas ahorita que se reveló que Eiza sale con Timothée Chalamet: pic.twitter.com/2Z6pemFWg7 — Caro (@carobroca_) June 24, 2020

Así estoy ahorita viendo como Eiza Gonzales anda con Timothée Chalamet en México. pic.twitter.com/vkuLQb5UzR — Yamyam (@yamalyra) June 24, 2020

(Aline Núñez)