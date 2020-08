Eiza González estalla por comparaciones con Belinda, condena machismo

Las redes sociales se volvieron locas con la noticia de que Belinda y Christian Nodal eran novios, y es que el cantante de 21 años confirmó en su cuenta de Instagram su relación con la couch de "La Voz Azteca", pero tal fue la polémica que se desató que incluso usuarios de redes hicieron un debate comparando las ex parejas de la cantante con Eliza González.

De acuerdo a Grupo Fórmula, cuando se dio a conocer que Belinda podría estar en una relación con el cantante Christian Nodal, usuarios de redes pronto comenzaron a comparala con Eiza González, y así reaccionó ella.

Cabe señalar que este hecho causó polémica en redes sociales debido a que los comentarios se centraron en criticar el color de piel de las parejas de las actrices o bien a compararlos por su genotipo.

Tras volverse tendencia estas comparaciones Eiza González no tardó en reaccionar a los comentarios de redes sociales mostrándose molesta por la forma en la que validaron a Belinda con relación a sus romances y no por los logros que ha tenido. La actriz de Hollywood decidió tomar sus redes para hablar sobre el tema.

#Lupillo y su tatuaje de #Belinda viendo como #Nodal presume su relación con la Beli ????????



*Consejo para Nodal:

?? Si te piensas tatuar algo de la Beli, que NO sea la cara........ mejor el sapito ??#LaVozMexico #BelindaYNodal pic.twitter.com/C347EUvKDs — MiriDVela (@MiriDVela) August 6, 2020

EIZA GONZÁLEZ REACCIONA AL RACISMO Y MISOGINIA CONTRA BELINDA

La actriz Eiza González comentó que es momento de deshacerse de la terrible mentalidad misógina que prevalece entre la sociedad.

"En lo difícil que es conseguir reconocimiento por trabajo propio, porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo está conectado a un hombre", dijo Eiza.

Recordemos que muchos memes se enfocaron a decir que mientras en la lista de relaciones de González están personajes internacionales, Belinda ha preferido relacionarse con hombres como Lupillo Rivera, Mario Domm o el mismo Christian Nodal.

Hay 2 tipos de mujeres*

Belinda /// Eiza pic.twitter.com/9AcBSRM9k6 — Memes que compartes mientras trabajas (@mqcmt) August 6, 2020

"Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrifico porque aunque no lo crean el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola", expresó Eiza González.

Asimismo, Eiza González pidió que no la usen para "minimizar o denigrar a ninguna mujer".

Espero q el 2021 nos curemos de corona pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil q es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo esta conectado a un hombre. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

"Porfavor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias", indicó.

Acerca de las burlas del color de piel, rasgos o complexión para burlarse sobre una persona, Eiza González consideró que el racismo y clasismo es inaceptable.

Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrifico porque aunque no lo crean el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

"Y por último, ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el despreció y ataques día a día en esta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque desde el día tristemente solo x ser mujer tenemos desventaja"

LOS FANS TOMARON PARTIDO

Pese a que Eiza dio a conocer esta postura sorora y respetuosa al respecto de los ataque en contra de Belinda, sus haters mencionaron que ella misma ha sido clasista y que debería comenzar a analizarse antes que pedir un alto al odio.

Y por último, ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el despreció y ataques día a día en esta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque desde el día tristemente solo x ser mujer tenemos desventaja — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Mientras que otras personas le reconocieron la valentía de hablar y levantar la voz para parar los ataques en contra de otra mujer.

Porfavor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Sin contar que burlarse o utilizar los rasgos, la complexión o el color de la piel de alguien para minimizar su valor es absolutamente erróneo. El racismo y clasismo es inaceptable. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

(Azucena Uribe)