Eiza González explota contra fan, la acusa de llamar a los paparazzis

Hola Hinda. Al leer el sarcasmo de tu mensaje, sentí la necesidad de responder a tu pregunta. Nunca en toda mi carrera llamé o "avisé" a un paparazzi. Hasta el punto que invitaría a cualquier paparazzi a que se presente y demuestre si he hecho tal cosa. No tengo nada de qué preocuparme. Te animo a que no creas todo lo que lees en los sitios de chismes. Lo que pretenden es vender. A toda costa. Me gusta vivir mi vida lo más privado posible. Por el resto de mi vida. No estoy segura de que lo sepas, pero los paparazzi se ganan la vida con las imágenes. Por eso se estacionan afuera de nuestras casas y nos siguen hasta que obtienen una foto. De nuevo. No tengo nada que esconder, escribió la actriz y cantante mexicana.