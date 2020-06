El actor Danny Masterson es arrestado y acusado de violación

Danny Masterson es conocido a nivel mundial por sus actuaciones en las series "That '70s Show", "The Ranch" y "Men at Work".

De acuerdo con Milenio, Danny Masterson, fue arrestado en Los Ángeles después de ser acusado de violación.

El sitio Variety informó que Danny Masterson ha sido acusado de tres cargos de violación y se enfrentaría una pena de hasta 45 años de prisión si es declarado culpable.

Danny Masterson fue arrestado ayer miércoles y posteriormente fue liberado al pagar una fianza de 3,3 millones de dólares.

Danny Masterson acudirá a la lectura de cargos el 18 de septiembre de 2020. Es acusado de violar a una joven de 23 años en 2001, a una chica de 28 años en 2003 y a otra mujer de 23 años en su casa de Hollywood Hills del mismo año.

A través de un comunicado el abogado de Masterson, Tom Mesereau, aseguró que su cliente es inocente.

El señor Masterson es inocente y confiamos en que será declarado inocente cuando finalmente salgan a la luz todas las pruebas y los testigos tengan la oportunidad de testificar.

(Ann Ventura)