El actor Eduardo Shacklett es señalado de agresión sexual

Todo comenzó cuando yo asistí a las grabaciones de la telenovela Amorcito corazón por ahí del 2012. Realmente todo empezó cuando yo tenía 16 años, su manera de manipulación me cegó, pasados los días de cumplir 17, me llevó al departamento de uno de sus amigos porque decía que en los hoteles no podíamos entrar (OBVIO YO ERA UNA MENOR DE EDAD), pero me decía que tenía mucha suerte de tenerlo y de que se fijara en mi. Yo tenía el sueño de ser actriz, pero después de lo que ocurrió todos mis sueños se quedaron en eso, escribió la joven.