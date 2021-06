El adiós a Stephania Gómez, así se despidió la atleta de "Exatlón" en redes

Luto en la televisión mexicana, la ex participante del programa "Exatlón México" de TV Azteca, Stephania Gómez, perdió la batalla contra la covid-19; a pesar de ser una atleta de alto rendimiento, la joven falleció tras ser hospitalizada.

Steph Gómez era originaria de Tapachula, Chiapas, aunque desde hace varios años radicaba en el estado de Puebla. Su talento en el Jiujitsu Brasileño la llevó a posicionarse en el primer lugar del ranking mundial nacional de esta disciplina en el 2018. Ese mismo año también logró coronarse como campeona de su categoría en el abierto de San Diego y obtuvo el tercer lugar a nivel mundial de la Federación Internacional de Jiujitsu Brasileño.

Con 1.70 metros de estatura y 62 kilos de músculo, Steph también practicó exitosamente las Artes Marciales Mixtas y el Crossfit, disciplinas de las que algunas veces compartió sus rutinas y entrenamientos en las redes sociales, donde era seguida tan solo en Instagram por 200 mil followers.

La atleta de 29 años saltó a la fama tras su participación en el reality show de resistencia física de TV Azteca, "Exatlón México", donde se ganó el apodo de "La antorcha humana" y su buena química con el público le permitió participar en dos temporadas.

Desafortunadamente Steph no pudo concluir ninguna de las dos temporadas debido primero a una infección respiratoria que no le permitió avanzar rumbo a la final, convirtiéndose en la decimoséptima eliminada en la primera temporada. Y en la edición Titanes VS Héroes, la atleta fue la tercera en salir del reality debido a que sufrió una fractura en la tibia.

Además de dedicar su vida el deporte y el acondicionamiento físico, Steph guardaba un gran amor por la naturaleza, por lo que estudió Biología, pasión que combinó con su disciplina deportiva.

EL ADIÓS DE STEPHANIA GÓMEZ

Su batalla contra el coronavirus no le permitió estar al pendiente de sus redes sociales, sus últimas publicaciones en Instagram fueron hace apenas 15 días, específicamente el 12, 13 y 15 de mayo.

Luego de esas fechas sus redes sociales fueron usadas por sus familiares quienes pedían apoyo a sus fans para solventar los gastos de su tratamiento. El pasado 28 de mayo fue internada en el Hospital Ángeles de Puebla, La ganadora de la última edición, Mati Álvarez, Keno Martell y Pamela Verdirame se sumaron a la petición de ayuda de la hoy fallecida deportista, solicitando donaciones al público bajo en #FuerzaSteph.

Luego de esas fechas, la salud de la ex participante de "Exatlón México" se complicó y murió víctima de covid-19 pese a los esfuerzos médicos que se hicieron para salvarla.

Ante la tragedia, las muestras de cariño no se hicieron esperar. Familiares, amigos y compañeros de la practicante de Jiujitsu Brasileño no dudaron en emitir sus más sentidas condolencias.

(Aline Núñez)