¿El amor duele? Beto Cuevas confiesa que fue golpeado por su "ligue" de Tinder

La búsqueda del amor puede ser toda una odisea, el cantante Beto Cuevas comparte su mala experiencia en uno de sus intentos por encontrar a su alma gemela, fue golpeado por su "ligue" de Tinder.

En entrevista para el programa "Ventaneando", el cantante Beto Cuevas, líder de la agrupación La Ley entre 1900 y 2005, confesó que probó suerte en las aplicaciones para encontrar pareja por internet y terminó siendo golpeado en pleno beso con su "ligue" de Tinder.

En algún momento me inscribí en Tinder porque en Estados Unidos no me conoce la gente y decidí probarlo porque estaba soltero, pero no me gustó porque tuve una experiencia que no fue muy linda, contó.

El cantante terminó viendo estrellitas, pero no porque se hubiera enamorado instantáneamente sino por el tremendo golpe que se llevó en su primera cita con una usuaria de Tinder.



Tuve una experiencia un poco extraña porque después de darnos unos besitos, me pegó una cachetada y me tocó con el dedo el nervio óptico y vi una luz azul como en los dibujos animados, aseguró Beto Cuevas.

Beto Cuevas contó que la joven tal vez quería una experiencia sadomasoquista, aunque no descarta que quisiera hacerlo enojar para que él la golpeara y después poder demandarlo.



Yo jamás le levantaría la mano y le pegaría a una mujer, pero tampoco considero que una mujer tenga derecho de pegarle a un hombre. Entonces la invité a que se fuera y se fue y nunca más supe de ella, dijo.

El testimonio puede ser visto en el siguiente enlace, a partir del minuto 33:50.

(Aline Núñez)