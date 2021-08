El bebé de la portada de "Nevermind", demanda a Nirvana por pornografía infantil

En 1991 la banda de grounch "Nirvana" sacó su más famoso disco "Nevermind" que cuenta con éxitos como: "S mells Like Teen Spirit", "Come As You Are", "Lithium", entre otros, treinta años después Spencer Elden, quien cuando era bebé protagonizó la célebre portada del disco acusó de pornografía infantil a los ex integrantes del grupo.

"Los acusados promocionaron pornografía infantil de Spencer de manera intencional y comercial e hicieron uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música a costa de Spencer", asegura la denuncia presentada en un juzgado californiano y que fue recogida por medios estadounidenses.

La demanda señala que los acusados se beneficiaron y continúan beneficiándose de "la comercialización de la explotación sexual" de Elden.

Entre los acusados de la denuncia se encuentran Dave Grohl y Krist Novoselic, que junto al legendario y desaparecido Kurt Cobain componían la formación clásica de Nirvana.

La demanda también apunta a Kirk Weddle, que fue el fotógrafo de la portada de "Nevermind"; y a Courtney Love como heredera del patrimonio de Cobain.

Extrañamente, la denuncia también acusa a Chad Channing, que fue batería de Nirvana en sus primeros años y que abandonó la formación en 1990, es decir, antes de que se editara "Nevermind".

Spencer Elden busca una indemnización por, según dice la demanda, "los daños que ha sufrido y seguirá sufriendo de por vida".

La portada de "Nevermind" es considerada como una de las más icónicas de la historia del rock y muestra a un bebé buceando en una piscina y a la caza de un billete de un dólar.

Hace cinco años recreó la portada del disco de Nirvana

Cabe señalar que hace cinco años Spencer Elden se metió de nuevo en la piscina para recrear la famosa portada de "Nevermind", y no ha sido la única vez ya que lo ha hecho al menos cuatro veces esa portada. La última ocasión en 2016 cuando se cumplió un cuarto de siglo del álbum.

Esa vez Spencer pensó en repetir la imagen desnuda en la alberca, pero decidió usar pantalones cortos.

"Es bueno, pero raro ser parte de algo tan importante que ni siquiera recuerdo. Es extraño que hice esto cuando tenía cuatro meses de edad y se convirtió en esta imagen verdaderamente icónica", afirmó en 2016.

En 1991, sus padres recibieron 200 dólares como pago por la imagen. El álbum con el bebé desnudo vendió cerca de 30 millones de copias.

En 2016, Spencer recibió aproximadamente la misma cantidad que sus papás para posar en la recreación de la portada del disco, la cual fue retomada de nuevo en la misma alberca en California como fue tomada la primera vez.

Aunque en otras ocasiones ha mostrado ante la prensa su disgusto por estar vinculado a esa imagen. Además, el joven no conoce personalmente a los dos integrantes de Nirvana que siguen con vida.

