"El Buki" pide que no tengan miedo a la vacuna covid: "Más daño les hizo su ex"

Marco Antonio Solís hizo un llamado al público para que vayan a vacunarse contra la covid-19 y a quienes le tienen miedo a la vacuna les dice: "Más daño les hizo su ex" (FOTO TOMADA DE IG: @marcoantoniosolis_oficial)

El cantante Marco Antonio Solís hizo un llamado al público para que vayan a vacunarse contra la covid-19, a pesar de toda la evidencia científica sobre el remedio que busca frenar la pandemia que paralizó al mundo por poco más de un año, aún hay mucha gente que desconfía de su eficacia por lo que un número considerable de la población se niega a vacunarse contra el nuevo coronavirus.

Famosos como Pati Navidad, Miguel Bosé, Aracely Arámbula, entre otros; se han expresado contra la vacuna de covid-19, pero nadie ha causado tanto revuelo en redes sociales como "El Buki", quien a través de su cuenta de Twitter alentó al público a vacunarse contra el nuevo coronavirus con su muy particular estilo del humor, su publicación alcanzó más de 23 mil retuits y 74 mil me gusta.

¡Vacúnense sin miedo! Más daño les debe de haber hecho su ex y aquí andan todos muy vivos ¡Las vacunas salvan vidas!.

Marco Antonio Solis es una de las personalidades que ha fomentado también el uso de cubrebocas, la sana distancia y en su momento el aislamiento voluntario; incluso apoyó la idea que un fan le dio a partir de un meme, sacar una línea de mascarillas llamada "Los cubrebukis".

MIENTRAS "EL BUKI" PIDE QUE SE VACUNEN, PATI NAVIDAD SIGUE NEGANDO LA COVID A PESAR DE DAR POSITIVO EN PCR

Recientemente Paty Navidad causó polémica, ya que algunos aseguran que tras empezar las grabaciones de Masterchef Celebrity, la actriz y otros concursantes resultaron contagiados de covid-19.

Tras darse esta información, Paty Navidad utilizó sus redes sociales para desmentir que estuviera contagiada de covid-19. Hay que recordar que en diferentes ocasiones la actriz se ha mostrado contra las vacunas, ya que asegura son un "método" de los gobiernos para controlar a las personas.

