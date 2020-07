"El Burro" Van Rankin explota contra Alex Kaffie en pleno programa

El periodista Alex Kaffie suele causar polémica por sus declaraciones y en esta ocasión aseguró que Jorge "El Burro" Van Rankin buscaba salir del programa "HOY" para poder cumplir con otros compromisos, algo que molesto al querido conductor y explotó durante el programa en vivo mandándole un fuerte mensaje.

De acuerdo a Grupo Fórmula, ante las difamaciones impuestas por Alex Kaffie, Jorge "El Burro" Van Rankin decidió aclarar los comentarios que se han hecho en su contra.

Fue así que el también actor de Televisa, Jorge "El Burro" Van Rankin mencionó que las fuentes del periodista de espectáculos están muy equivocados y no tienen idea de lo que dicen.

"Álex Kaffie, no das una, tus informantes no dan una. Dice que me voy y que doy saltos de felicidad de que me voy de Hoy a hacer la serie", comentó en el programa.

"El Burro" Van Rankin mencionó que harán la quinta y sexta temporada de la serie que protagoniza, pero aún no hay fecha de rodaje.

"Obviamente estoy muy emocionado, pero poner que me voy porque estoy aquí y odio a mi querida Magda, que me dio la oportunidad. ¿Cómo voy a odiar a Magda? Nos llevamos increíble", destacó el conductor del programa de Televisa.

"Burro" Van Rankin también comentó que él no ha declarado que se va del programa para no ver a su jefa actual.

"¿Quién te dijo, Alex? Tus informantes son muy malos, es lo único que te quiero decir", concluyó con el tema el conductor.

