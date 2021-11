"El Burro" Van Rankin habla de su romance con la hija de Salinas de Gortari

En un inicio el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari no veía con buenos ojos la relación del famoso con su hija Cecilia (FOTO TOMADA DE JULIO ASTILLERO)

El famoso conductor Jorge "El Burro" Van Rankin por primera vez habló de su relación amorosa con la hija de Salinas de Gortari y revela como su relación con el ex Presidente de México.

¡AMOR REAL! BELINDA PRESUME EL NUEVO TATUAJE QUE NODAL SE HIZO EN SU HONOR

Hace unos días "El Burro" Van Rankin rompió el silencio y contó durante su participación en el canal de YouTube, "Pinky Promise" que es conducido por Karla Diaz de JNS, las bronquillas en las que llegó a meterse con Salinas de Gortari por andar con su hija, pues Salinas creía que andaba con su hija por puro interés.

BURRO VAN RANKIN HABLA DE SU ROMANCE CON LA HIJA DE SALINAS DE GORTARI

"Don Carlos cuando era presidente y yo empiezo a andar con Cecilia era la mitad del sexenio y dicen ´este pinche mequetrefe´ y ella era su princesa. Así de ´pinche interesado´, pero ´El Calabozo´ era el número one", contó Van Rankin.

El presentador mexicano declaró que Salinas de Gortari estaba temeroso de soltar a su hija pues obviamente era lo más importante para él y fue con sus acciones que demostró que de verdad la amaba.

"Al final del sexenio matan a Colosio, matan a Ruiz Maciel, todos esos rollos de la política, se da cuenta que yo sigo con la hija cuando él ya estaba de exiliado en Irlanda y en Cuba, y un día hablamos él y yo cara a cara, cuando no me saludaba, me dijo ´cómo estás, Jorge, le ofrezco una disculpa, porque al principio creí que sí había un interés ahí, pero veo que sigues aquí y entonces quiero que seamos amigos'", contó.

LYN MAY ESTRENA REGUETÓN, SE DICE LLAMAR LA PRIMERA REGUETONERA MEXICANA

"El Burro" Van Ranking también detalló que quiso muchísimo a Cecilia Salinas Occelli y hasta confesó que cuando llegaban a salir traían consigo 45 guardaespaldas.

(Azucena Uribe)