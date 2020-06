El cantante Pablo Alborán se declara abiertamente homosexual

Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa, en mi familia, siempre tuve la libertad de poder amar a quien yo he querido, de dedicarme a lo que he querido. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, Warner, jamás me sentí discriminado, odiado ni sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños.