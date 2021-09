"El Capi Pérez" revela por qué borró su polémica burla del video de Aleks Syntek

Hace unos días el compositor Aleks Syntek se volvió tendencia luego de que uno de sus TikTok se viralizará en la web gracias a todos los duos que realizaron usuarios de redes sociales, uno de ellos fue el polémico comediante Capi Pérez, quién rompió el silencio y contó de los problemas que le trajo su video.

Recordemos que fue en la plataforma de TikTok en donde El Capi Pérez compartió su video en donde se burló de la famosa canción del cátsup que le había traído muchos "likes".

Recordemos que Alex Syntek había subido a su propia cuenta en la misma red social un clip donde mencionaba que él había compuesto una canción para promocional la salsa cátsup de "La Costeña".

"Quítale lo aburrido, ponle lo divertido, es puro tomate, lo que a ti te late", menciona el tema compuesto por el intérprete. En el video incluso Syntek toma un frasco de salsa y vacía un poco sobre unas papas a la francesa.

Este material generó muchas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios crearon memes y parodias sobre el video creado por el exintegrante del programa infantil "Chiquilladas".

En días anteriores, incluso Aleks señaló al programa "Todo para la Mujer" de Grupo Fórmula que no se tomaba como ataques personales los memes y burlas sobre su video de la salsa cátsup.

"Yo me reído mucho con todo esto, no me lo tomo personal, el hecho de que sea viral y que se hagan tantos memes, pues es que la gente le importo, y trasciendo para ellos, eso me hace muy feliz", afirmó el cantante.

Pues al parecer algo ya no le gustó al cantante, porque el Capi Pérez publicó un video donde se burlaba de Aleks Syntek. En una pantalla separada, el comediante aparece a la izquierda y el artista a la derecha, quien menciona que es el compositor del famoso jingle de la salsa cátsup.

Sin embargo, el Capi finge estar hablando con otra persona y no le presta atención al cantante, hasta que esta pregunta qué le pareció su canción.

"Me vale verga, Aleks", espetó el humorista.

A pesar de que el material fue muy buscado durante el día de ayer, el también colaborador de "Venga la Alegría" se vio en problemas y lo eliminó de su perfil. En un mensaje en Twitter, el Capi Pérez admitió que bajó el video debido a que lo habían regañado.

Capi Perez se burla de Tiktok de Alex Sintek y los pocos minutos borra contenido, se arrepentiría o le darían un jalón de orejas, tú qué opinas?

Me regañaron ??

(Azucena Uribe)