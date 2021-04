"El Club de los 27", lanzan canciones de Hendrix, Nirvana y otros con IA

La Inteligencia Artificial continúa sorprendiéndonos, gracias ella fue posible crear nuevas canciones de Nirvana, The Doors y Amy Winehouse.

La organización canadiense Over the Bridge logró desarrollar cuatro canciones que son parte del álbum "Lost Tapes of the 27 Club" o "Cintas perdidas del Club de los 27".

Over the Bridge, alimentó el programa de Inteligencia Artificial (IA) Google Magenta con melodías, ritmos y otros elementos musicales de los cantantes que pertenecen al fatídico "Club de los 27".

Con un algoritmo los creadores analizaron una serie de elementos musicales a partir de los cuales el "software" compuso nuevas canciones.

El algoritmo aprendió de la música y luego generó una serie de ganchos, ritmos, melodías.

Over the Bridge explicó que este álbum tiene como objetivo concienciar a los miembros de la industria musical a recibir ayuda psicológica: "para que puedan continuar creando la música que todos amaremos en los años venideros. Porque la inteligencia artificial nunca reemplazará a la real".

¿QUÉ ES EL CLUB DE LOS 27 Y QUIENES LO CONFORMAN?

El "Club de los 27" es el nombre que recibió un grupo de músicos, artistas y actores que murieron a los 27 años, bajo circunstancias extrañas, algunos lo atribuyen a adiciones, suicidios, problemas de salud, entre otros.

Al "Club de los 27" pertenecen el ex vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, Amy Winehouse, el ex vocalista de The Doors, Jim Morrison, el guitarrista Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, entre otros.

(Ann Ventura)